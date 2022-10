Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in ein Einfamilienhaus zur Tageszeit

Die Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag (10. Oktober 2022) zwischen 10:30 Uhr und 18:20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Bresserbergstraße ein. Sie gelangten durch das gewaltsame Öffnen eines Gartentors auf das Grundstück. Hier hebelten sie eine Terrassentür auf und suchten in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand Schmuck sowie mehrere Armbanduhren. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

Die Polizei rät im Allgemeinen:

Verschließen Sie stets Türen von Kellern und Dachböden.

Sichern Sie Balkontüren auch in den oberen Stockwerken.

Sichern Sie Kellerlichtschächte und Kellerfenster.

Lassen Sie nur nachts Rollläden herunter, da sonst tagsüber ein unbewohnter Eindruck entsteht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell