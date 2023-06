Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe- Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim: Versuchtes Tötungsdelikt- Zeugen gesucht

Enzkreis (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 18. Juni 2023, 15:25 Uhr

Wie bereits berichtet, wurde am Samstagmittag, an einer Bushaltestelle in Mühlacker-Lienzingen eine Frau durch Messerstiche schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde im Zuge der Fahndungsmaßnahmen festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere eine jüngere Frau und einen Mann, welche gegen 12:00 Uhr an der Haltestelle Friedenstraße den Linienbus verließen und anschließend wieder zustiegen.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 entgegen.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Benjamin Koch, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

