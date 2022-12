POL-PDPS: Junger Mann wehrt sich erfolglos gegen seine Durchsuchung

Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, zwischen 10:00 und 10:30 Uhr, wurde der Geldbeutel einer 75-jährigen Pirmasenserin gestohlen. Sie hatte den schwarz-weißen Stoffgeldbeutel während des Einkaufes in einem Discounter in der Zweibrücker Straße in einer Stoff-tasche am Einkaufswagen hängen. Der Geldbeutel enthielt mehrere EC-Karten, Ausweise und circa 110 Euro in bar. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der ...

