Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim -Polizei sucht Hundeführerin

Pforzheim (ots)

Nach der Verletzung einer 39-jährigen Frau durch einen Hundebiss in Pforzheim sucht die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Pforzheim die Führerin eines schwarzen Hundes.

Die Geschädigte war am Mittwoch gegen 19:30 Uhr mit einem Kinderwagen in der Nordstadt unterwegs. Als sie gerade an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Wilhlem-Straße passierte, kam eine etwa 35-jährige Frau mit einem angeleinten schwarzen Hund aus dem Haus. Unvermittelt ging der Hund sogleich auf den Kinderwagen los. Als die 39-Jährige diesen von dem Hund wegzog, biss der Hund ihr in die Wade. Obwohl die Hundeführerin noch fragte, ob es weh getan hätte und dies bejaht wurde, setzte sie ihren Weg fort, ohne ihren Namen zu nennen. Die nunmehr gesuchte Frau hatte dunkles Haar, zu einem Zopf gebunden, eine kräftig Figur und war gekleidet mit einem Shirt und einer kurzen Hose. Ihr schwarzer Hund war etwas über Kniehoch.

Die verantwortliche Hundeführerin oder Hinweisgeber, welche Hinweise zur gesuchte Frau geben können, werden gebeten sich unter 07231/12581 311 bei der Polizeihundeführerstaffel zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell