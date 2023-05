POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Schaufensterscheibe eingeschlagen; Polizei fasst drei Verdächtige

Dornstetten (ots) - Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Mittwochabend ein 74-jähriger Autofahrer in Dornstetten, nachdem er alkoholisiert unterwegs gewesen ist. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Mittwochabend gegen 19 Uhr ein auffallend unsicher fahrendes Auto im Bereich Dornstetten. Eilig eingetroffene Polizeibeamte konnten das ...

mehr