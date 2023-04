POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs: Führerschein weg

Calw (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis kurz nach Mitternacht gelangten der oder die Täter auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus. Dort wurden zwei Wohnungstüren zum Teil gewaltsam geöffnet. Entwendet wurden ein Laptop sowie eine Schmuckdose samt Inhalt im Gesamtwert von circa 850 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber zur Tat werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der ...

mehr