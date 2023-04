Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen: In Fußraum verrutschte Fußmatte verursacht Verkehrsunfall

Empfingen (ots)

Eine im Fußraum verrutschte Fußmatte wurde am Freitagnachmittag gegen 16:10 Uhr der Lenkerin eines Opel Corsa zum Verhängnis: Beim Einparkvorgang vor der Front der örtlichen Apotheke verrutschte eine Matte im Fußraum des Fahrzeugs dermaßen, dass ein Bremsvorgang nicht mehr möglich war. Der Pkw durchbrach in der Folge mit seiner Front das Schaufenster der Apotheke und kam dann im Inneren des Gebäudes zum Stillstand. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw durch einen Abschleppdienst aus dem Gebäude gezogen. An der Gebäudefront entstand nach erster Schätzung ein Schaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro, der Schaden am Pkw dürfte sich auf ca. 2000 Euro belaufen.

Alexander Schwarz,

Führungs- und Lagezentrum

