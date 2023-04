POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeibeamten geht mutmaßlicher Rollerdieb ins Netz

Polizeipräsidium Pforzheim

Pforzheim - Polizeibeamten geht mutmaßlicher Rollerdieb ins Netz

Ein mutmaßlicher Rollerdieb ist Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd am Ostermontag ins Netz gegangen.

Die Einsatzkräfte waren gegen 10:30 Uhr auf Streife, als ihnen im Bereich Jahn-/ Bleichstraße ein Rollerfahrer ohne Helm und mit ungültigem Kennzeichen am Fahrzeug auffiel. Die Beamten wollten den Fahrer anhalten, dieser versuchte jedoch davonzufahren. Bei seiner Flucht fuhr er in der Dillsteiner Straße kurzzeitig auch über den Gehweg, sodass mehrere Personen dort sich vor ihm in Sicherheit bringen mussten. Kurz vor der Weiherstraße stellten die Einsatzkräfte den Streifenwagen quer auf die Fahrbahn und versperrten dem Rollerfahrer so den Weg. Anstatt jedoch anzuhalten, versuchte er, eine Lücke neben dem Streifenwagen zu nutzen und durch diese weiter zu flüchten. Dabei blieb er allerdings an dem Polizeifahrzeug hängen und verlor die Kontrolle über den Roller. In der Folge stürzte er mitsamt dem Gefährt gegen ein geparktes Auto, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Doch auch das hielt ihn nicht davon ab, nun zu Fuß weiterzuflüchten. Die Polizisten rannten ihm hinterher und setzten nach kurzer Verfolgung seiner Flucht im Bereich der Turnstraße endgültig ein Ende, wo er sich dann widerstandslos festnehmen ließ. Nachdem der Rollerfahrer vom hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort versorgt wurde, nahmen die Beamten ihn mit auf das Polizeirevier. Es stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige, ein 16-jähriger Jugendlicher, den Motorroller wohl kurz vor seiner Flucht gestohlen hatte. Der von ihm an Streifenwagen, geparktem Auto und Roller verursachte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt mehrere Tausend Euro. Der 16-Jährige wurde an seinen Vater überstellt, es erwarten den Jugendlichen nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Zeugen oder Personen, die durch die Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

