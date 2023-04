Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte brechen Autos auf

Pforzheim (ots)

Noch unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Pforzheim in zwei Fällen Autos aufgebrochen.

Eines der Fahrzeuge war in der Abnobastraße geparkt, als der oder die Täter eine Scheibe einschlugen und eine Ledertasche mitsamt Inhalt daraus entwendeten. Die Tasche konnte zwischenzeitlich beim Parkhaus an der Eishalle wieder aufgefunden werden - ein darin ursprünglich befindlicher Geldbetrag von etwa 30 Euro fehlte.

Der zweite Fall ereignete sich in der Bodelschwinghstraße. Auch hier wurde eine Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und im Anschluss ein Geldbeutel entwendet. Bargeld befand sich allerdings nicht darin.

Die Polizeireviere Pforzheim-Nord und -Süd bitten Zeugen darum, sich unter den Rufnummern 07231 186-3211 oder 07231 186-3311 zu melden.



