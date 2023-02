Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Fahrer von Kleintransporter muss aus Bachlauf geborgen werden

Keltern (ots)

Aus einem Bachlauf geborgen werden müssen hat der 63-jährige Fahrer eines Kleintransporters am Dienstagmorgen in Keltern-Dietlingen.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 9:30 Uhr auf der Westlichen Friedrichstraße in Richtung Ellmendingen unterwegs, als er in Höhe der der Straße "Im Speiterling" laut Zeugenangaben ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abkam. Mehrere Meter unterhalb der Straße kam der Kleintransporter dann in einem Bachlauf zum Stehen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort befand sich der Fahrer noch im Fahrzeug und es konnten keine Lebenszeichen bei ihm festgestellt werden. Die Polizisten holten den Mann aus dem Kleintransporter heraus und begangen sofort damit, ihn zu reanimieren. Die kurz darauf ebenfalls eintreffenden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst bargen in der Folge den 63-Jährigen unter fortlaufender Reanimation aus dem Bachlauf. Der Mann wurde lebend in ein Krankenhaus gebracht, über seinen derzeitigen Gesundheitszustand ist aktuell nichts Weiteres bekannt. Als Unfallursache steht im Raum, dass der 63-Jährige während der Fahrt schwere gesundheitliche Probleme bekommen haben könnte. Für die Bergung des Kleintransporters war ein Autokran erforderlich.

Frank Weber, Pressestelle

