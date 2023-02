POL-Pforzheim: (FDS) Schopfloch - Autofahrerin gefährdet mehrere Menschen während Überholvorgangs

Horb am Neckar (ots) - Mithilfe eines Schneidbrenners haben noch unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Zigarettenautomaten geknackt. Die Täter machten sich im Zeitraum zwischen 20 und 6 Uhr an dem in der Breslauer Straße in Horb-Altheim aufgestellten Automaten zu schaffen. Nachdem sie ihn ...

mehr