POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang nach Überholvorgang

Am Neujahrstag kam es in Neuenbürg gegen 18 Uhr auf der Wildbader Straße/B 294 zu einem schweren Verkehrsunfall: Der 38-jährige Lenker einer Mercedes G-Klasse befuhr die Wildbader Straße ortsauswärts in Richtung Höfen an der Enz. Im Bereich der Einmündung Wildbader Straße / Happeyweg überholte der Pkw-Lenker trotz durchgezogener Fahrbahnmarkierung mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug und übersah hierbei einen 17-jährigen Leichtkraftradlenker der ihm in ortseinwärtiger Fahrtrichtung auf der Gegenfahrbahn entgegenkam. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal. Der Kraftradlenker zog sich durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde für die Ermittlungen der Verkehrspolizei Pforzheim ein Unfallsachverständiger hinzugezogen, der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Wildbader Straße zwischen der Unfallörtlichkeit und der Eyachbrücke bis ca. 21 Uhr vollständig gesperrt werden.

