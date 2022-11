Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Versuchter Geldwechseltrick

Keltern (ots)

Eine Frau hat am Mittwochabend versucht, sich in Ellmendingen Geld mittels des sogenannten "Wechselfallenschwindels" zu ergaunern.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat die Unbekannte gegen 18:30 Uhr ein Verkaufsgeschäft in der Durlacher Straße. Sie bezahlte in der Folge Ware im einstelligen Bereich mit einem 200 Euro-Schein. Nachdem die Frau das Rückgeld erhalten hatte, begann sie eine Diskussion mit der Person an der Kasse und beschwerte sich, dass die angebotenen Waren grundsätzlich zu teuer seien. Das erhaltene Wechselgeld hielt sie hierbei stets in der Hand. Weiter erfragte die Frau, ob sie die Ware nicht auch günstiger bekommen könne. Nachdem dies verneint wurde, wollte sie Ware und Wechselgeld wieder zurückgeben. Beim sofortigen Nachzählen des Geldes bemerkte der Kassierer das Fehlen von 100 Euro. Hierauf angesprochen händigte die Frau zwei 50 Euro-Scheine wieder aus, welche sie aus ihrer Jackentasche hervorholte. Anschließend verließ sie das Geschäft.

Die Täterin wird als eine etwa 30-jährige Frau mit südosteuropäischem Aussehen beschrieben. Sie ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, leicht korpulent und trug lange, schwarze Haare, welche mit einem roten Haargummi zusammengebunden waren. Sie war mit einem dunkelgrauen Kapuzenpullover bekleidet, welcher auffällig weiße Kordeln an der Kapuze versehen war. Sie führte eine schwarze Umhängetasche mit sich und sprach gebrochen Deutsch.

Der Polizeiposten in Remchingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Hinweise zu der Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07082 79120 beim Polizeirevier in Neuenbürg zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell