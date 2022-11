POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Achtung Betrüger! Wertloser Schmuck an Passanten verkauft

Pforzheim (ots) - Einen Einbruch verübt haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in der Straße "In den Waldwiesen". Indem der oder die Täter eine Tür aufhebelte, gelangten er beziehungsweise sie in die dortige Kirche. In der Folge haben sich die mutmaßlichen Einbrecher an den Opferstöcken zu schaffen gemacht und daraus einen Geldbetrag entwendet. Personen, die Verdächtiges ...

mehr