POL-Pforzheim: (Enz) Maulbronn - 85-Jährige nach Verkehrsunfall schwer verletzt.

Eutingen im Gäu (ots) - In ein Wohnhaus eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher am Freitagabend in Eutingen im Gäu. Die Täter warfen im Zeitraum zwischen 17:30 und 20 Uhr eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das in der Nachbarschaft des Eutinger Schul- und Sportgeländes befindliche Gebäude. Es wurden Schubladen durchwühlt und letztlich ...

