Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Über zwei Promille: 31-Jähriger muss Führerschein abgeben

Bad Wildbad (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat ein 31-Jähriger am frühen Sonntagmorgen nach einer Verkehrskontrolle in Bad Wildbad-Calmbach.

Gegen 1 Uhr war gemeldet worden, dass ein Autofahrer schon mehrfach auf den Gegenfahrstreifen gekommen sei. Die hinzugeeilten Einsatzkräfte entdeckten den 31-Jährigen in seinem Mercedes in der Folge in der Bahnhofstraße in Calmbach. Der Wagen stand, der Motor war noch an. Bei der Verkehrskontrolle, die folgte, führten die Beamten mit dem 31-Jährigen auch einen Alkoholvortest durch. Jener hatte einen Wert von über zwei Promille zum Ergebnis. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, seiner Führerschein behielten die Beamten ein.

