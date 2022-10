Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Falsche Polizeibeamte machen große Beute

Pforzheim (ots)

Falsche Polizeibeamte haben am Mittwochmittag eine Frau um fast 100.000 Euro gebracht.

Die Geschädigte erhielt gegen 10.30 Uhr einen Anruf ihres angeblichen Sohnes. Dieser erzählte ihr mit weinerlicher Stimme, er habe jemanden totgefahren. Daraufhin übernahm ein Mann das Telefonat, der sich als Beamter der Kriminalpolizei Stuttgart ausgab. Er forderte eine Kaution in Höhe von mehreren tausend Euro, da der Sohn sonst in Haft bleiben müsse. Die Täter setzten die Geschädigte derart unter Druck, dass sie die geforderte Summe von fast 100.000 Euro schließlich aus ihrem Bankschließfach holte. Die Betrüger riefen der Frau ein Taxi, mit dem sie zum vereinbarten Treffpunkt gegenüber dem Pforzheimer Hauptbahnhof vor eine Gaststätte fuhr. Dort übergab sie das Geld gegen 12.45 Uhr an eine Abholerin. Erst im Nachhinein wurde der Geschädigten der Betrug bewusst, als sie mit ihrem echten Sohn telefonierte.

Die Abholerin wird beschrieben als eine etwa 30 bis 35 Jahre alte Frau von schlanker Statur und mit schulterlangen, leicht welligen mittel- bis dunkelblonden Haaren. Sie sei etwa 1,70 Meter groß und mit einer kurzen, wattierten Jacke bekleidet gewesen. Sie habe außerdem eine schwarze Umhängetasche bei sich gehabt. Nach der Übergabe habe sie sich zu Fuß in Richtung Leopoldplatz entfernt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die von den Geschehnissen etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf die Abholerin geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Präventionshinweise der Polizei:

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass man sich nicht auf ein Gespräch mit den Betrügern einlassen sollte. Es wird dazu geraten, keine Fragen nach Adressen, Angehörigen, persönlichen Daten oder Wertgegenständen am Telefon zu beantworten und das Gespräch sofort zu beenden. Kontaktieren Sie direkt im Anschluss an ein solches Telefonat über die Polizeinotrufnummer 110 Ihre richtige Polizei.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Alina Di Sannio, Pressestelle

