POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall auf Bundesstraße - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots) - Drei Leichtverletzte und 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag auf Gemarkung Freudenstadt. Nach Stand der Ermittlungen befuhr ein 27-jähriger Skoda-Fahrer gegen 12:40 Uhr die Bundesstraße 294 in Richtung Freudenstadt nachdem er zuvor aus Richtung Klosterreichenbach kommend in diese einbog. An der ...

