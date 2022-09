POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - 18-Jähriger wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Polizeipräsidium Pforzheim

Eutingen im Gäu - 18-Jähriger wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Eutingen im Gäu (ots)

Alkoholische Beeinflussung und überhöhte Geschwindigkeit könnten der Grund dafür gewesen sein, dass ein 20-jähriger BMW-Lenker am frühen Sonntagmorgen von der Fahrbahn abkam und in eine Böschung fuhr.

Der 20-Jährige befuhr, gemeinsam mit drei weiteren Mitfahrern, gegen 0.30 Uhr die Kreisstraße 4709 von Horb-Mühlen kommend in Richtung Eutingen im Gäu. In einer scharfen Rechtskurve kam er von der regennassen Fahrbahn ab und in fuhr in der Folge in eine Böschung. Hierbei wurde ein 18-jähriger Mitfahrer lebensgefährlich sowie ein 17-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Beide Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Beim 20-jährigen Fahrer des BMW wurde noch vor Ort ein Atemalkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von etwa einem Promille. Er musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

