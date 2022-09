Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall unter Alkohol - Autofahrer muss Führerschein abgeben

Seinen Führerschein abgeben müssen hat ein mutmaßlich betrunkener 48-jähriger Autofahrer nach einem Unfall am späten Donnerstagabend in Pforzheim.

Der 48-Jährige war den ersten Ermittlungen zufolge gegen 22:45 Uhr auf der Haidachstraße unterwegs und wollte in die Landsberger Straße abbiegen, als er dabei einem 21-jährigen, anderen Autofahrer begegnete, der wiederrum von der Landsberger Straße aus in die Haidachstraße abbiegen wollte. Dabei kam der 48-Jährige offenbar auf die Fahrspur des 21-Jährigen und beide Autofahrer hielten an. Nach gewisser Zeit soll dann der 48-Jährige jedoch wieder Gas gegeben haben und frontal auf den Wagen des 21-Jährigen aufgefahren sein. Die hinzugeeilten Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd stellten in der Folge fest, dass der 48-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung zu stehen schien. Ein mit ihm daraufhin durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von über einem Promille zum Ergebnis. Der 48-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Es entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von rund 10.000 Euro.

