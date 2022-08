POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Mann wird von Traktor erfasst und schwer verletzt

Pforzheim (ots) - Am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Brandes in einem Gebäude in der Pfälzerstraße alarmiert. Dort war in einer Firma im ersten Obergeschoss ein Brand entstanden, die Feuerwehr konnte durch ihren Löschangriff die weitere Brandausbreitung verhindern. Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von ca. ...

