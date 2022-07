Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gaststätte: Bargeld entwendet

Pforzheim (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag drangen Unbekannte in eine Gaststätte in der Pforzheimer Oststadt ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich der oder die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstagmittag Zutritt in eine Gaststätte in der "Östliche Karl-Friedrich-Straße". Die Räumlichkeiten der Gaststätte wurden durchwühlt und Bargeld im oberen dreistelligen Bereich entwendet. Die Höhe der Schadenssumme ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Spurensicherung erfolgte durch die Kriminaltechnik.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen zur Tat oder Hinweisgeber auf den oder die Täter, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

