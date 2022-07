POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Einbruch in Jugendzentrum -Polizei sucht Zeugen

Calw (ots) - Ein unbekannter Dieb ist am frühen Freitagmorgen in ein Ladengeschäft in Calw eingedrungen. Er nahm Bargeld und Rauchgut im Gesamtwert von rund 2.500 Euro ansich. Über die gewaltsam geöffnete Eingangstür des in der Bahnhofstraße gelegenen Gebäudes gelangte der Täter gegen 03:00 Uhr ins Innere des Ladens. Dort begab er sich in den Kassenbereich und entnahm das Bargeld sowie die e-Zigaretten samt ...

mehr