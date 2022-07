Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbrecher haben es auf Tresor abgesehen

Horb am Neckar (ots)

Bislang unbekannte sind am frühen Montagmorgen in ein Gartencenter in Horb eingebrochen und haben versucht den Tresor aufzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 01:40 Uhr über den am Parkplatz gelegenen Gebäudeteil, Zutritt in den Verkaufsraum. Hier schnitten sie mit einem Werkzeug ein Loch in die Wand zum Büro und versuchten den im Büro befindlichen Tresor zu öffnen. Vermutlich durch die alarmierte Sicherheitsfirma gestört, verließen die Täter das Objekt ohne Beute und gingen von der Straße "Rauher Grund" in Richtung Bildechingen flüchtig.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb am Neckar unter 07451 96-0 in Verbindung zu setzen.

