Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unbekannter stiehlt Kleinkraftrad

Freudenstadt (ots)

Ein bislang Unbekannter hat in der Zeit von Samstagnacht auf Sonntagmorgen einen in Freudenstadt abgestellten Motorroller entwendet.

Der Roller, der Marke Peugeot, Typ Shark, in den Farben schwarz/grau war zwischen 22:45 Uhr und 08:45 Uhr in einer Parkbucht in der Robert-Bürkle-Straße geparkt abgestellt. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von etwa 1.250 Euro.

Zeugen der Tat oder Hinweisgeber auf den mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Roller werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07441 536-0 telefonisch beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell