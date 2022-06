Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Kind bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Freudenstadt (ots)

Ein siebenjähriges Kind ist am Mittwochabend auf der Schwarzwaldstraße in Dietersweiler von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Gegen 19:20 Uhr befuhr eine 22-jährige Citroen-Fahrerin die abschüssige Schwarzwaldstraße in Richtung Ortsmitte. Zur gleichen Zeit fuhr das siebenjährige Mädchen mit ihrem Fahrrad auf dem Lombacher Weg und bog an der Einmündung zur Schwarzwaldstraße nach links auf diese ab. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde das Kind auf die Motorhaube aufgeladen und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog das Mädchen zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Schwarzwaldstraße war während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.

Simone Unger, Pressestelle

