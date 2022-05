POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unfallflucht: Polizei sucht Rollerfahrer

Polizeipräsidium Pforzheim

Das Polizeirevier Mühlacker fahndet nach einem Mann, der am Sonntagnachmittag mit einem älteren, rot-weißen Kleinkraftrad (Roller) in der Bahnhofstraße einen Unfall verursacht hat und im Anschluss geflüchtet ist.

Der Gesuchte fuhr gegen 17:00 Uhr aus einer Grundstückszufahrt kommend in die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Bahnhof ein. Hierbei verlor er offensichtlich die Kontrolle über seinen Roller und kollidierte mit einem etwa auf Höhe der Hausnummer 57 geparkten Pkw. Im Anschluss notierte der Verursacher einen nicht zu entziffernden Namen und eine falsche Telefonnummer auf einem Zettel, welchem er einem Zeugen übergab. Dann entfernte sich der Rollerfahrer, ohne die korrekte Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Da sein Kleinkraftrad offenbar nicht mehr fahrbereit war, schob er es von der Unfallstelle weg. Der von ihm hinterlassene Sachschaden am Pkw wird mit etwa 3.000 Euro beziffert. Der gesuchte Mann wird auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt, er soll einen dunklen Teint gehabt habt sowie einen Jogginganzug und ein Trikot getragen haben.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Roller oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu wenden.

