FW Frankenthal: Schutzengel verhindert Schlimmeres bei Unfall auf der A61

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen frühen Abend mit zwei beteiligten Fahrzeugen gab es glücklicherweise nur Leichtverletzte. Gegen 17:50 Uhr war die Feuerwehr Frankenthal auf die BAB 61 in Fahrtrichtung Worms alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Fahrzeuge waren die 4 Insassen, davon zwei Kinder eines Audi A4 Avant bereits aus dem Fahrzeug befreit und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Auch die Beifahrerin des zweiten beteiligten PKW´s wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Um die Stresssituation für die beiden Kinder etwas angenehmer zu gestalten, wurden beide mit jeweils einem Tröstebär der Feuerwehr versorgt. Alle Leichtverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt, weitere sichernde Maßnahmen durchgeführt und auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Aus dem Auto konnten noch zwei Kuscheltiere gerettet werden, welche durch die Autobahnpolizei den Kindern zeitnah ins Krankenhaus nachgefahren wurden. Da der Audi sich offenbar mehrfach überschlagen hatte und auf dem Dach zum Liegen kam, wurde auf Grund der auslaufenden Betriebsstoffe die für die Gemarkung neben der Autobahn zuständige Feuerwehr VG Lambsheim-Heßheim verständigt, dass diese die weiteren erforderlichen Maßnahmen zuständigkeitshalber mit der unteren Wasserbehörde abklärt. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge wurde der Brandschutz sichergestellt und anschließend die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei Ruchheim übergeben. Diese führen die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Autobahn in Rtg. Worms - auch wegen der Landung des Rettungshubschraubers - voll gesperrt. Danach wurde ein Fahrstreifen seitens der Autobahnpolizei wieder freigegeben. Die Feuerwehr Frankenthal war mit 13 Kräften und 5 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber Christoph 5.

