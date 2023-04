Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Waschmaschine brennt in Wüsten

Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist mit 35 Kräften im Einsatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Verhältnismäßig glimpflich ist ein Kellerbrand am Dienstagmittag (25.04.2023) im Bad Salzufler Ortsteil Wüsten ausgegangen. Gegen 12.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte aus Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in die Straße "Am Hang" alarmiert. Vor Ort drang Qualm aus dem Gebäude. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses brachten sich selbstständig und noch vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt in Sicherheit. Nach kurzer Erkundung konnten die Einsatzkräfte im Keller eine brennende Waschmaschine ausfindig machen. Sie wurde abgelöscht und ins Freie getragen. Mittels Überdrucklüftern konnte das Haus vom Rauch befreit, danach durften die Bewohner zurück ins Gebäude. Es entstand nur geringer Sachschaden. Zur Brandursache liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor. Die rund 35 Einsatzkräfte konnten nach rund zwei Stunden wieder einrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell