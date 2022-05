Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Verkehrsunfall Hemshoftunnel eine Verletzte Person

Ludwigshafen (ots)

(SB) Am 18.Mai 2022 um 10:20 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall in die Rheinuferstraße-Unterführung Richtung Friesenheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr ein Fahrzeug vor, welches zuvor ins Schleudern kam und ohne Einwirkung anderer Verkehrsteilnehmer in der Unterführung stark beschädigt zum Erliegen kam. Im Fahrzeuginneren war eine Person ansprechbar und nicht eingeklemmt. Aufgrund des Verletzungsmusters und nach Absprache mit der Notärztin vor Ort, wurde die Person mit hydraulischem Rettungsgerät sehr schonend aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst zur Weiterfahrt ins Krankenhaus übergeben. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit drei Fahrzeugen der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und die Polizei. Aufgrund der Rettungsarbeiten musste die Unterführung für ca. 1,5 h voll gesperrt werden.

