FW Hennef: Rauchsäule über Altenbödingen - Carport im Vollbrand

Hennef (Sieg) (ots) - In Hennef-Eulenberg kam es am Freitagnachmittag gegen vier Uhr zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Bei der Anlieferung von Splitt für Pflasterarbeiten auf dem Hof eines Vereinsheims kam ein Muldenkipper aus ungeklärter Ursache in Kontakt mit einer 10.000-Volt-Mittelspannungsleitung. Zwei Männer, ein 57-jähriger Hennefer und der 43-jährige LKW-Fahrer, verstarben durch den Stromschlag. In ...

