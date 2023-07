Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Imbiss durch Feuer vernichtet

Zeven (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen gegen 3:50 Uhr wurde der Feuerwehr über Notruf eine unklare Rauchentwicklung in der Straße " Am Bahnhof" gemeldet. Schnell stellte sich aber heraus, dass der Einsatzort im Bahnhofstrasse Ecke Aueweg lag. Hier kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Feuer in einer Imbissbude. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Bude schon in Vollbrand und es bestand die Gefahr der Ausbreitung auf das Nebengebäude. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung an der Imbissbude vor, ein weiterer Trupp baute eine Riegelstellung zum angrenzenden Gebäude auf. Die zwischenzeitlich eingetroffene Drehleiter wurde in Stellung gebracht. Von dort aus wurde das Dach des Nebengebäudes geöffnet und in Brand geratene Dachteile abgelöscht. Außerdem wurde der Bereich des Daches und der Giebel mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach dem das Feuer soweit unter Kontrolle bzw. gelöscht war, wurden noch einzelne Glutnester in der Bude aufgespürt und abgelöscht. Diese Arbeiten zogen sich noch einen kurzen Moment hin. Die Ortsfeuerwehr Zeven konnte den Einsatz nach etwas über einer Stunde beenden und an ihren Standort zurückkehren.

Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen, die Polizei Zeven und das DRK in Bereitstellung.

Zur Schadensursache und Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

