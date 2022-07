Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuerwehren verhindern größeren Flächenbrand

Am späten Nachmittag des 28. Juli 2022 wurden die Feuerwehren aus Steddorf, Wense, Boitzen, Heeslingen, Klein Meckelsen und Zeven zu einem Flächenbrand alarmiert. Durch einen technischen Defekt an einer Ballenpresse kam es zu einem Feuer auf einem abgeernteten Feld. Auf Anfahrt konnte schon eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Vor Ort drohte das Feuer auf die umliegenden Felder überzugreifen. Durch den Einsatz eines Wasserwerfers, mehrerer C-Rohre und Brandpatschen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten wurden durch einen Landwirt mittels Grubber unterstützt. Bei dem Brand wurden ca. 300 Quadratmeter abgemähte Fläche zerstört, die Ballenpresse konnte durch den Landwirt rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

