Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Tag der offenen Tür

Bild-Infos

Download

Stockach-Hoppetenzell (ots)

Am Samstag, den 21. Mai 2022 fand ein Tag der offenen Tür am Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Stockach Abteilung Hoppetenzell statt. Nachdem das geplante offizielle Einweihungsfest mit Fahrzeugweihe im April 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, wurde dafür jetzt ein Tag der offenen Tür durchgeführt. Die Weihung des neuen MLFs und des Feuerwehrhauses wurde unter Einhaltung der damaligen Corona-Regeln mit Herrn Pfarrer Lienhard im ganz kleinen Rahmen und ohne Gäste durchgeführt. Bei idealen Wetterbedingungen konnten zahlreiche Gäste sowie Kameraden und Kameradinnen von den umliegenden Feuerwehren bzw. Abteilungen begrüßt werden. Besonders begrüßen durften wir unter anderem Herrn Bürgermeister Rainer Stolz, Stadtbrandmeister Uwe Hartmann, Ortsvorsteher Dr. Jürgen Wegmann sowie Herrn Manfred Raff vom Stadtbauamt, welcher die Bauleitung innehatte. Bei einer separaten Führung durch das Feuerwehrhaus konnte Abteilungskommandant Daniel Traber nochmals auf die Besonderheiten eingehen.

Am Ende der Führung bedankte sich Abteilungskommandant Traber im Namen der gesamten Abteilung Hoppetenzell nochmals bei allen am Bau beteiligten Handwerkern und Planern, welche die Arbeiten punktgenau zur Lieferung des neuen MLFs fertigstellen konnten. Einen besonderen Dank richtete Traber an die Verwaltung der Stadt Stockach, allen voran Herrn Bürgermeister Rainer Stolz, Gemeinderat, Ortschaftsrat und die Mitarbeiter des Stadtbauamtes. "Es hat einfach alles zusammengepasst und die notwendigen Finanzmittel standen zur richtigen Zeit zur Verfügung." Der komplette Gewinn der Veranstaltung wird an die Ukraine-Hilfe Stockach gespendet.

***

Geschrieben von Feuerwehr Stockach

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell