Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Mehrere Einsätze nach Unwetter am Freitagabend in Grevenbroich

Grevenbroich (ots)

Grevenbroich - Als Folge des Unwetters am Freitagabend musste die Feuerwehr Grevenbroich zwischen 18.40 Uhr und 20.40 Uhr insgesamt 17 Einsätze bewältigen. Dabei handelte es sich um 13 sturmbedingte Einsätze, zwei Wasserschäden, eine Ölspur sowie einen Einsatz wegen gemeldeten Brandgeruchs.

Mehrere Bäume und große Äste waren durch das Unwetter im gesamten Stadtgebiet um- oder abgeknickt. In Wevelinghoven lief am Hemmerdener Weg die abschüssige Einfahrt eines Wohnhauses mit Wasser voll.

An einem Spielplatz am Belmener Weg hatte vermutlich ein Blitz einen Baum getroffen. Da größere Äste auf den Gehweg und den Spielplatz zu stürzen drohten, wurden diese mithilfe der Drehleiter entfernt.

Gegen 19.40 Uhr stellten Einsatzkräfte auf dem Weg zu einem Sturmeinsatz im Bereich der Energiestraße starken Brandgeruch im Bend bei Neuenhausen fest. Ein Fahrzeug brach daraufhin die Anfahrt zum ursprünglichen Einsatz ab und erkundete gemeinsam mit zusätzlich alarmierten Kräften der hauptamtlichen Wache die Umgebung. Trotz intensiver Suche konnte jedoch keine Ursache für den Geruch festgestellt werden.

Die Einsatzstellen zogen sich entlang der Wetterfront zunächst vom Süden des Stadtgebietes bis in den Norden von Grevenbroich.

Die Feuerwehr Grevenbroich weist darauf hin, Absperrungen nicht zu ignorieren und sich auch in den kommenden Tagen in der Nähe von Bäumen mit besonderer Vorsicht zu bewegen. Durch das Unwetter beschädigte oder gelockerte Äste könnten weiterhin herabstürzen.

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