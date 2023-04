FW Nideggen: Brand einer Hütte in Abenden

Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen

Donnerstag, 06.04.2023, 01:32, Mühlbachstraße, Nideggen-Abenden

Um 01:32 wurde die Leitstelle des Kreises Düren von einem Anrufer darüber informiert, dass im Wald oberhalb von Abenden sowohl ein heller Feuerschein, als auch eine Rauchentwicklung festzustellen sei. Die Leitstelle alarmiert daraufhin drei Löschgruppen der Feuerwehr Stadt Nideggen mit dem Stichwort -unklarer Feuerschein-. Bereits von Nideggen und Berg aus waren Rauch und Feuer sichtbar. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand schnell fest, dass in einem Hang am Waldrand eine unbewohnte Hütte, oder ein ehemaliges Ferienhaus, wie sie oft in Abenden anzutreffen sind, in voller Ausdehnung in Flammen stand. Nachdem die Schlauchleitungen über den Steilhang, bei dem die Frauen und Männer der Wehr einen Höhenunterschied von gut 25 Metern durch unwegsames Gelände überwinden mussten, verlegt waren, konnte die Brandbekämpfung mit zwei Löschrohren aufgenommen werden. Es war allerdings nicht mehr zu verhindern, dass die ca. 10X5m große Hütte komplett abbrannte. Das Übergreifen des Brandes auf den Wald konnte allerdings verhindert werden. Während der Nachlöscharbeiten konnten mehrere Druckgasbehälter gesichert werden. Der Einsatz war gegen 05:00 beendet.

Die Brandursache und die Schadenshöhe sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei Düren.

Im Einsatz waren: ca. 30 Einsatzkräfte

Stadt Nideggen: Löschgruppen Nideggen, Berg, Abenden

