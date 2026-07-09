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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zigarettenautomat aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 8. Juli, einen Zigarettenautomaten an der Schillerstraße in Bremerhaven-Geestemünde aufgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise (Telefon: 0471/953-4444). Die Beamten wurden gegen 18.45 Uhr zum Einsatzort im Bereich Schillerstraße/Düppelstraße gerufen. Dort stellten sie den aufgebrochenen Automaten fest. Ersten Erkenntnissen zufolge fand die Tat in den Nachmittagsstunden statt. Weitere Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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