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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Räuberischer Diebstahl - Täter gestellt

Bremerhaven (ots)

Einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes ist am Freitagnachmittag, 3. Juli, in Bremerhaven-Lehe ein Ladendieb aufgefallen. Die Angestellte bemerkte gegen 16.25 Uhr einen Mann, der den Markt an der Langener Landstraße betrat. Kurze Zeit später wurde sie durch eine automatische Durchsage darauf aufmerksam, dass jemand das Geschäft über die Eingangspassage verlassen hatte. Misstrauisch ging sie nach draußen und erkannte dort den Mann wieder, den sie bereits zuvor wahrgenommen hatte. Dieser trug nun einen Karton mit Kaffeepaketen vor sich her. Da ihr dies verdächtig vorkam, sprach die couragierte 39-Jährige den Mann an und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Daraufhin bedrohte der Tatverdächtige die Mitarbeiterin, sodass sie sich in den Markt zurückzog und die Polizei alarmierte. Die Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven erhielten bereits auf der Anfahrt eine gute Personenbeschreibung. In Tatortnähe entdeckte eine Streifenwagenbesatzung einen Mann, auf den die Beschreibung zutraf. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, flüchtete der Verdächtige. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten den Mann jedoch einholen und vorläufig festnehmen. Den gestohlenen Kaffee führte der 44-Jährige noch mit sich. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

Weiter lobt sie ausdrücklich das couragierte Verhalten der Zeugin. Auch dieser Fall zeigt: Es ist wichtig, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten umgehend den Notruf der Polizei 110 zu wählen. Mehr Informationen zur Zivilcourage gibt es auf der Webseite: http://www.aktion-tu-was.de/

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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