Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe klauen Kupferkabel

Bremerhaven (ots)

Bei einem Kontrollgang auf einem derzeit nicht genutzten Betriebsgelände in Bremerhaven-Geestemünde stellte die Verwalterin einen Kabeldiebstahl fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 2. Juli, und Montag, 7. Juli, Zutritt zu dem Gelände in der Klußmannstraße, indem sie ein Loch in den Zaun schnitten. Anschließend öffneten sie einen außerhalb des Gebäudes aufgestellten Stromverteilerkasten und schraubten das Starkstromkabel ab. Danach zogen sie das Kabel aus der Führung und trennten es ab. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unerkannt.

Das insgesamt rund 100 Meter lange Kupferkabel wurde offenbar vom Tatort abtransportiert. Auf welche Weise dies geschah, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

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