Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Körperverletzung im Linienbus: Polizei sucht couragierten Helfer

Bremerhaven (ots)

In einem Bremerhavener Linienbus kam es am frühen Morgen des 19. Mai zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 43-jährigen Frau. Ein Rollstuhlfahrer, der als Fahrgast die Situation ebenfalls beobachtet hatte, zögerte nicht lange und kam der Geschädigten sowie ihrer Begleitung zur Hilfe. Die Polizei sucht nun den derzeit noch unbekannten Tatzeugen und Helfer in der Not.

An dem Sonntag Mitte Mai war die 43-Jährige gemeinsam mit ihrer 39 Jahre alten Freundin um kurz nach 6 Uhr morgens in einem Bus der Linie "Moonliner" im Bremerhavener Stadtnorden unterwegs. Auf der Fahrt Richtung Norden trafen sie auf Höhe der Rickmersstraße im Bus zufällig auf einen Bekannten. Es entbrannte ein Streitgespräch, im Verlaufe dessen der 30-jährige Täter immer aggressiver wurde und schließlich der 43-Jährigen ins Gesicht schlug. Wie die laufenden Ermittlungen jetzt ergaben, saß unweit der beiden Freundinnen ein Mann in seinem Rollstuhl. Dieser reagierte sofort auf die immer weiter eskalierende Situation und fuhr mit seinem Rollstuhl zwischen die beiden Streitparteien. Der derzeit noch Unbekannte versuchte offenbar zunächst verbal den Streit zu schlichten. Als dies keine Wirkung zeigte, stemmte er sich mit aller Kraft aus seinem Rollstuhl hoch und drängte den Aggressor zurück. Der Busfahrer stoppte den Bus schließlich in der Langen Straße und alarmierte die Polizei.

Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme wurde der couragierte Rollstuhlfahrer den Beamten gegenüber jedoch leider nicht erwähnt. Auch der Helfer selbst blieb bescheiden und gab sich nicht zu erkennen. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei nun den Helfer oder Personen, die Hinweise auf den Mann geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0471/953-3251 (werktags) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell