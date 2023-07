Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb will mit dem Bus flüchten - und kommt nicht weit

Bremerhaven (ots)

Schnell gefasst wurde ein 42-jähriger mutmaßlicher Ladendieb am Montagvormittag, 3. Juli, in Bremerhaven-Geestemünde. Eine Zeugin hatte daran großen Anteil. Der Mann war um kurz vor 11 Uhr in einem Supermarkt an der Grashoffstraße aufgefallen, als er mit nicht bezahlter Ware den Kassenbereich passierte. Eine Mitarbeiterin, die dies beobachtete, hielt den mutmaßlichen Dieb zunächst fest. Nach bisherigen Erkenntnissen riss sich der 42-Jährige aber los, schubste die Frau von sich weg und flüchtete in Richtung Elbinger Platz. Dies sah eine Kundin des Supermarktes, folgte dem Tatverdächtigen und alarmierte per Handy die Polizei. Am Elbinger Platz bestieg der Flüchtende einen abfahrbereiten Linienbus. Dank der laufenden Informationen durch die Zeugin war ein Streifenwagen der Polizei direkt zur Stelle und hielt den Bus bei nächster Gelegenheit an der Elbestraße an. Die Beamten stellten den 42-Jährigen samt des Stehlguts im Bus und machten ihm den Vorhalt des räuberischen Diebstahls. Der gestohlene Artikel - eine Kehrmaschine im Wert von 13 Euro - wurde dem Supermarkt zurückgegeben.

