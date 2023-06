Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher durchwühlen Geschäftsräume unweit des Hafenbeckens - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in zwischen Dienstagabend, 27. Juni, und Mittwochmorgen, 28. Juni, in Geschäftsräume einer Firma an der H.-H.-Meier-Straße in Bremerhaven-Mitte eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.45 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten der oder die Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude an der Südspitze des Hafenbeckens Neuer Hafen. Hier durchsuchten sie die Geschäftsräume der Firma nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend entkamen sie unerkannt mit ihrer Beute. Die Polizei (0471/953-4444) bittet Personen, die im angegebenen Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell