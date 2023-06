Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Illegale Müllentsorgung: Motorroller in der Neuen Aue entsorgt - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Unbekannte haben einen Motorroller in der Neuen Aue in Bremerhaven-Lehe illegal entsorgt. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und bittet um Hinweise. Eine Anruferin hatte am Abend des 20. Juni die Polizei darüber informiert, dass in dem Gewässer Neue Aue unweit der Batteriestraße ein schwarzer Piaggio-Roller liege. Auf der Wasseroberfläche hatte sich auf rund 50 Quadratmetern ein oberflächlicher Ölfilm gebildet. Die Polizeibeamten riefen das Technische Hilfswerk sowie ein Abschleppunternehmen zur Einsatzstelle. Nachdem der Roller durch die Abschleppfirma geborgen worden war, ließ die Polizei ihn sicherstellen. Das Technische Hilfswerk kümmerte sich um das verunreinigte Oberflächenwasser und entnahm eine Gewässerprobe als Beweismittel für die Ermittler. Hinweise auf den Täter oder den Eigentümer des Motorrollers konnten bisher nicht erlangt werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell