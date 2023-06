Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bremerhaven (ots)

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Bremerhaven wurde gestern Mittag, 8. Juni, zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten im Bremerhavener Ortsteil Geestendorf alarmiert.

Gegen 11.30 Uhr befuhr eine 28-jährige mit ihrem Opel die Straße An der Mühle in östlicher Richtung. An der Kreuzung in Höhe der Feldstraße bemerkte sie offenbar zu spät, dass der 56-jährige Mercedes-Fahrer vor ihr abbremste und fuhr auf das Fahrzeug auf. Sie selber und ihr 18-jähriger Beifahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Beide Verletzten wurden vorsorglich mittels Rettungswagen der Feuerwehr in eine Bremerhavener Klinik gebracht. Das auffahrende Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

