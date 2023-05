Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

Schwer verletzt wurde eine 31-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 5. Mai, auf der Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau gegen 10.15 Uhr zu Fuß unterwegs. In Höhe der Kistnerstraße überquerte sie an der Fußgängerfurt der dortigen Ampelanlage die Hafenstraße. Als sie ungefähr die Mitte der Fahrbahn erreicht hatte, wurde sie von einem Auto erfasst, das die Hafenstraße in südlicher Richtung befuhr. Die 31-Jährige prallte unter anderem an die Windschutzscheibe des VW und blieb verletzt auf der Straße liegen. Der 39-jährige Fahrer des Wagens stieg sofort aus und leistete der Frau bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Notarzt und Notfallsanitäter der Feuerwehr Bremerhaven versorgten die schwer verletzte Frau und brachten sie danach mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die genauen Umstände des Hergangs sind noch unklar, darunter auch die Ampelstellung zum Unfallzeitpunkt. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hafenstraße musste aufgrund des Einsatzes zeitweise gesperrt werden.

