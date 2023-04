POL-Bremerhaven: Graffiti-Schmierereien auf Schulgelände: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Mit einem Messer verletzt wurde am gestrigen Sonntagnachmittag, 23. April, ein 26-jähriger Mann in Bremerhaven-Grünhöfe. Gegen 17 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Lerchenstraße gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 26-jährige Bremerhavener mit einem 29-jährigen Anwohner in einen handfesten Streit geraten. Dieser eskalierte ...

mehr