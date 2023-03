POL-Bremerhaven: Vier Mülltonnen brennen in Mitte

Bremerhaven (ots) - Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven bittet in einem Fall von Unfallflucht in Bremerhaven-Mitte um Zeugenhinweise. Der Fahrer eines weißen Skoda Fabia hatte seinen Wagen in der Zeit von Samstag, 25. März, 17 Uhr, bis Sonntag, 26. März, 8.30 Uhr auf dem Parkplatz Zoo am Meer an der H.-H.-Meier-Straße abgestellt. In dieser Zeit ist offenbar ein ...

