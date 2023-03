POL-Bremerhaven: Aggressiver Ladendieb bedroht Einsatzkräfte der Polizei

Bremerhaven (ots) - Unter dem Vorwand Handwerker zu sein, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am gestrigen Dienstagvormittag, 28. März, Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame in Bremerhaven-Lehe. Der Dieb konnte Schmuck erbeuten. Die Polizei warnt eindringlich davor, nicht bestellte Handwerker oder andere Fremde in die Wohnung zu lassen. Gegen 11.15 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür einer 75-Jährigen ...

mehr