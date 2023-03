POL-Bremerhaven: Sechs Öltanks entsorgt - Polizei sucht Zeugen nach illegaler Müllentsorgung in Naturschutzgebiet

Bremerhaven (ots) - Unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 33-jähriger Radfahrer nach einem Polizeieinsatz am vergangenen Sonntag, 26. März, im Bremerhavener Stadtteil Lehe verantworten. Weil er mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien auf dem Gehweg der Heinrichstraße unterwegs war und dabei noch ein Handy in der Hand hielt, zog der ...

mehr