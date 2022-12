Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kind angefahren - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer kam es in der Bürgermeister-Smidt-Straße im Bremerhavener Stadtteil Mitte. Dabei wurde ein 12-jähriger Junge leicht verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer am Montagnachmittag, 12. Dezember, gegen 14.10 Uhr in der Bürgermeister-Smidt-Straße in nördlicher Richtung, als er kurz vor der Lloydstraße mit dem an der Bushaltestelle wartenden Jungen zusammenstieß. Der 12-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der Radfahrer sprach kurz mit dem Jungen, entfernte sich dann aber, ohne seine Personalien bekanntzugeben und ohne sich weiter um ihn zu kümmern.

Wer den Unfall beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter 0471/953-3163 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell